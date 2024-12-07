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انهيار غير مسبوق لاسعار الصرف صباح اليوم - أخبار كلمتك

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انهيار غير مسبوق لاسعار الصرف صباح اليوم - أخبار كلمتك

انهيار غير مسبوق لاسعار الصرف صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

عدن:

الريال السعودي: شراء: 539 بيع: 540

الدولار الأمريكي: شراء: 2055 بيع: 2070

صنعاء:

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5


الدولار الأمريكي: شراء: 535 بيع: 540
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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