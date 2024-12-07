مذيع بقناة اماراتية يكشف مصير الحوثيين عقب احداث سوريا - أخبار كلمتك

قال الاعلامي عادل اليافعي:كل الوطن العربي المشتعل سبتغير للأفضل إلا اليمن فلازال المذهب والقبيلة والعادات هي المتحكم وان تغير الحوثي فسيخلع ثوبه ويلبس ثوب العهد الجديد وسيستمر بالحكم وهكذا هي منذ الف عام .

واضاف:لا محالة سينتهي عهد الحوثي وكلي أمل ان تكون المرحلة الحالية علمتهم بان الهيمنة والسيطرة واستعباد البشر وحب التملك قد انتهى وأن احترام قرارات الآخرين والتعايش معهم بسلام هو الحل .

