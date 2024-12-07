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مذيع بقناة اماراتية يكشف مصير الحوثيين عقب احداث سوريا - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية يكشف مصير الحوثيين عقب احداث سوريا - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يكشف مصير الحوثيين عقب احداث سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:كل الوطن العربي المشتعل سبتغير للأفضل إلا اليمن فلازال المذهب والقبيلة والعادات هي المتحكم وان تغير الحوثي فسيخلع ثوبه ويلبس ثوب العهد الجديد وسيستمر بالحكم وهكذا هي منذ الف عام .
واضاف:لا محالة سينتهي عهد الحوثي وكلي أمل ان تكون المرحلة الحالية علمتهم بان الهيمنة والسيطرة واستعباد البشر وحب التملك قد انتهى وأن احترام قرارات الآخرين والتعايش معهم بسلام هو الحل  .
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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