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تفاصيل اندلاع معركة مسلحة عنيفة بين الحوثيين والجيش - أخبار كلمتك

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تفاصيل اندلاع معركة مسلحة عنيفة بين الحوثيين والجيش - أخبار كلمتك

تفاصيل اندلاع معركة مسلحة عنيفة بين الحوثيين والجيش - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة تعز، اندلاع معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي الإرهابية، وقوات الجيش للمرة الأولى منذُ بدء الهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية إن قصفًا عنيفًا وتبادلًا لإطلاق النار سُمع دويه منتصف ليل الجمعة/السبت، عند الضواحي الشرقية لمدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.


وأضافت المصادر أن أصوات القصف والاشتباكات تعالت من مناطق التماس بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، في الجبهة الشرقية من المدينة.


من جانبه، أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن مليشيا الحوثيين شنت قصفًا مدفعيًا استهدف الأحياء السكنية الواقعة شرقي المدينة، بما في ذلك المناطق المحيطة بجامع الخير، التشريفات، وعقبة منيف، قرب المنفذ الشرقي المؤدي إلى منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر اللواء 22 ميكا، المسؤول عن الجبهة الشرقية، أن قوات الجيش تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في جبهتي التشريفات والقصر.

ويمثل التصعيد تهديدًا بإغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان، بعد نحو ستة أشهر من إعادة افتتاحه.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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