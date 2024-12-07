زعيم الحوثيين يعلن قيامهم بامر خطير غير متوقع - أخبار كلمتك

كشف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أن عدد السفن المستهدفة من قبل جماعته في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي بلغ 211 سفينة.

وخلال كلمته الأسبوعية قال إنه خلال "هذا الأسبوع، كانت هناك عمليات مهمة، ومنها استهداف إسرائيل في يافا المحتلة ومطار بن غوريون، وعسقلان المحتلة وعملية كبرى ومهمة في البحر استهدفت سفنا أميركية حربية عدة".

وتشن جماعة الحوثيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي استهدافاتها ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية.