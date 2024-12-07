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دعوات لاحتجاجات حاشدة - أخبار كلمتك

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دعوات لاحتجاجات حاشدة - أخبار كلمتك

دعوات لاحتجاجات حاشدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

دعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز إلى وقفة احتجاجية حاشدة يوم غدٍ الأحد أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين والتربويين المتأخرة.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع قضية تأخير صرف المرتبات منذ فترة طويلة، وقد قامت بعدة إجراءات للمطالبة بصرفها في وقتها بما في ذلك إرسال مذكرة إلى محافظ المحافظة وتنظيم مسيرة ومؤتمر صحفي ووقفة احتجاجية.

وشدد البيان على أن تأخير صرف مرتبات المعلمين والتربويين يعود إلى خلاف بين السلطتين المحلية والمركزية حول الجزاءات المستقطعة من المرتبات، محملاً إياهما المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير.


وأوضح البيان أن المعلمين والتربويين لا دخل لهم في هذه المشكلة، وأنهم يريدون فقط الحصول على مرتباتهم المستحقة.

ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى المشاركة في الفعاليات المستمرة حتى صرف المرتبات كاملة، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستتبعها مسيرة منظمة إلى مكتب الخدمة المدنية ومبنى محافظة تعز.

وطالب البيان الإدارات التربوية بعدم تسليم نتائج الاختبارات لمكتب التربية والتعليم عن الفصل الدراسي الأول، وهدد بتعليق الدراسة في حال استمرار تأخر صرف المرتبات.


وهددت النقابة بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية عن تأثير هذه الخطوات على العملية التعليمية والتربوية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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