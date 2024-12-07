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غزو جديد للجراد قادم الى اليمن وتحذير اممي - أخبار كلمتك

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غزو جديد للجراد قادم الى اليمن وتحذير اممي - أخبار كلمتك

غزو جديد للجراد قادم الى اليمن وتحذير اممي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

حذر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" من غزو قادم للجراد في اليمن، حيث أفاد التقرير بانتشار مجموعات قليلة من الجراد على سواحل عدة دول مطلة على البحر الأحمر، بما في ذلك اليمن.

وتوقع التقرير أن تتزايد أعداد الجراد وتتكاثر في اليمن خلال فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتجه الأسراب إلى ساحل البحر الأحمر للتكاثر، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الجراد في المنطقة، بما يشمل اليمن.

وتعكس هذه التوقعات تهديدًا محتملاً للأمن الغذائي في المنطقة، حيث يعتبر الجراد من الآفات التي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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