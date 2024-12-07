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انتشار عسكري حوثي بسبب هذا الامر - أخبار كلمتك

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انتشار عسكري حوثي بسبب هذا الامر - أخبار كلمتك

انتشار عسكري حوثي بسبب هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:46 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة رداع في محافظة البيضاء، يوم الجمعة، انتشاراً مكثفاً لعدد من الأطقم وعناصر ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين نشروا عدداً من الأطقم العسكرية وعشرات المسلحين في مداخل حي الحفرة وسط المدينة، وذلك لملاحقة مجموعة من الشبان المحليين الذين تتهمهم الجماعة بإزالة أو تمزيق شعارات طائفية لها.

وأوضحت المصادر أن العشرات من الشبان في حي الحفرة تجمعوا لمقاومة الحملة الحوثية، مما يزيد من احتمالية تفجر الوضع إلى اشتباكات مسلحة في أي لحظة، لاسيما وأن المنطقة سبق وأن شهدت اشتباكات مسلحة نتيجة خلافات مع الميليشيا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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