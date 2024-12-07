انتشار عسكري حوثي بسبب هذا الامر - أخبار كلمتك

شهدت مدينة رداع في محافظة البيضاء، يوم الجمعة، انتشاراً مكثفاً لعدد من الأطقم وعناصر ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين نشروا عدداً من الأطقم العسكرية وعشرات المسلحين في مداخل حي الحفرة وسط المدينة، وذلك لملاحقة مجموعة من الشبان المحليين الذين تتهمهم الجماعة بإزالة أو تمزيق شعارات طائفية لها.

وأوضحت المصادر أن العشرات من الشبان في حي الحفرة تجمعوا لمقاومة الحملة الحوثية، مما يزيد من احتمالية تفجر الوضع إلى اشتباكات مسلحة في أي لحظة، لاسيما وأن المنطقة سبق وأن شهدت اشتباكات مسلحة نتيجة خلافات مع الميليشيا.