العقاب:من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة هذا ماسيحدث له غداً - أخبار كلمتك

تحدث عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات عن عملية السلام في اليمن

وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة

فسوف يندم غداً وسوف يجد نفسه أمام الحلول المنقوصة والأيام بيننا وسجلوا وإحفظوا هذه التغريدة

وتابع بالقول:

فأتركوا المكابرة والمغامرة وتعالوا جميعاً إلى السلام العادل والحلول الضامنة والشراكة الحقيقية

والوطن يتسع للجميع كافة