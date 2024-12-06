العقاب:من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة هذا ماسيحدث له غداً - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - كلمتك: خاص
من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة
وتابع بالقول:
تحدث عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات عن عملية السلام في اليمن
وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة
فسوف يندم غداً وسوف يجد نفسه أمام الحلول المنقوصة والأيام بيننا وسجلوا وإحفظوا هذه التغريدة
وتابع بالقول:
فأتركوا المكابرة والمغامرة وتعالوا جميعاً إلى السلام العادل والحلول الضامنة والشراكة الحقيقية
والوطن يتسع للجميع كافة
0 تعليق