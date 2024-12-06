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العقاب:من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة هذا ماسيحدث له غداً - أخبار كلمتك

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العقاب:من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة هذا ماسيحدث له غداً - أخبار كلمتك

العقاب:من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة هذا ماسيحدث له غداً - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات عن عملية السلام في اليمن

وقال العقاب في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏من لم يقبل بالسلام العادل اليوم والحلول الضامنة 
فسوف يندم غداً وسوف يجد نفسه أمام الحلول المنقوصة والأيام بيننا وسجلوا وإحفظوا هذه التغريدة

وتابع بالقول:
فأتركوا المكابرة والمغامرة وتعالوا جميعاً إلى السلام العادل والحلول الضامنة والشراكة الحقيقية 
والوطن يتسع للجميع كافة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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