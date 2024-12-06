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عاجل:انفراج وشيك بازمة كهرباء عدن وكشف عن ماحدث - أخبار كلمتك

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عاجل:انفراج وشيك بازمة كهرباء عدن وكشف عن ماحدث - أخبار كلمتك

عاجل:انفراج وشيك بازمة كهرباء عدن وكشف عن ماحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:فيما يتعلق بوقود كهرباء عدن المركب ADELINE وصل اليوم الجمعة الى غاطس ميناء الزيت بعدن ، وعلى متنه شحنة ديزل بكمية 11800 طن متري من مادة الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
واضاف:الشحنة مملوكة للتاجر بن دول ، وصباح غد السبت سيتم اخذ العينات لفحصها والتأكد من مطابقة المواصفات ، ثم سيبدأ التفريغ غدا مساء اذا لم يحدث خلاف بشأن التعاملات المالية بين التاجر والحكومة.
واختتم:حاليا كل محطات التوليد بالديزل خارجة عن الخدمة.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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