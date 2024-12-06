قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:فيما يتعلق بوقود كهرباء عدن المركب ADELINE وصل اليوم الجمعة الى غاطس ميناء الزيت بعدن ، وعلى متنه شحنة ديزل بكمية 11800 طن متري من مادة الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
واضاف:الشحنة مملوكة للتاجر بن دول ، وصباح غد السبت سيتم اخذ العينات لفحصها والتأكد من مطابقة المواصفات ، ثم سيبدأ التفريغ غدا مساء اذا لم يحدث خلاف بشأن التعاملات المالية بين التاجر والحكومة.
واختتم:حاليا كل محطات التوليد بالديزل خارجة عن الخدمة.
عاجل:انفراج وشيك بازمة كهرباء عدن وكشف عن ماحدث - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:فيما يتعلق بوقود كهرباء عدن المركب ADELINE وصل اليوم الجمعة الى غاطس ميناء الزيت بعدن ، وعلى متنه شحنة ديزل بكمية 11800 طن متري من مادة الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:فيما يتعلق بوقود كهرباء عدن المركب ADELINE وصل اليوم الجمعة الى غاطس ميناء الزيت بعدن ، وعلى متنه شحنة ديزل بكمية 11800 طن متري من مادة الديزل المخصصة لكهرباء عدن.
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