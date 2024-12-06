حديث جنوبي صارم:لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني - أخبار كلمتك



اوضح الصحفي ياسر اليافعي انه ‏لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني

وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني، فهي تدعم التنظيمات الإرهابية لتشويه صورة السنة وتهجيرهم من مناطقهم، كما حدث في العراق بشكل واضح.

وتابع بالقول:

أدواتها في اليمن : الحوثيين" اجتاحوا الجنوب وقتلوا اهله ودمروا مدنه، بذريعة محاربة "الدواعش"، بينما تنظيم داعش ظل لسنوات في مناطق سيطرتهم في البيضاء دون مساس.

أما في سوريا، فقد ارتكبوا أفظع المجازر، وحاصروا المدن وجوّعوا أهلها، وارتكبوا جرائم وحشية بحق السكان السنة تحت ادعاء محاربة الإرهاب.

مختتما تغريدته قائلاً:

الحقيقة أن إيران وأذرعها هم الإرهاب الحقيقي، وبسببهم قُتل الملايين من السنة العرب، ولم يحرروا حجرًا واحدًا في فلسطين، بل إن قضية فلسطين تتراجع باستمرار نتيجة تدخلاتهم