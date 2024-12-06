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حديث جنوبي صارم:لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني - أخبار كلمتك

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حديث جنوبي صارم:لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني - أخبار كلمتك

حديث جنوبي صارم:لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:34 مساءً - كلمتك: خاص

 


اوضح الصحفي ياسر اليافعي انه ‏لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني

وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لا يوجد إرهاب يفوق الإرهاب الإيراني، فهي تدعم التنظيمات الإرهابية لتشويه صورة السنة وتهجيرهم من مناطقهم، كما حدث في العراق بشكل واضح.

وتابع بالقول:
أدواتها في اليمن : الحوثيين" اجتاحوا الجنوب وقتلوا اهله ودمروا مدنه، بذريعة محاربة "الدواعش"، بينما تنظيم داعش ظل لسنوات في مناطق سيطرتهم في البيضاء دون مساس.
أما في سوريا، فقد ارتكبوا أفظع المجازر، وحاصروا المدن وجوّعوا أهلها، وارتكبوا جرائم وحشية بحق السكان السنة تحت ادعاء محاربة الإرهاب.

مختتما تغريدته قائلاً:
الحقيقة أن إيران وأذرعها هم الإرهاب الحقيقي، وبسببهم قُتل الملايين من السنة العرب، ولم يحرروا حجرًا واحدًا في فلسطين، بل إن قضية فلسطين تتراجع باستمرار نتيجة تدخلاتهم

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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