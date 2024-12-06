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عاجل:توتر الأوضاع بهذه المحافظة ومصادر تكشف ان الوضع مُرشح للانفجار - أخبار كلمتك

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عاجل:توتر الأوضاع بهذه المحافظة ومصادر تكشف ان الوضع مُرشح للانفجار - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المحافظة ومصادر تكشف ان الوضع مُرشح للانفجار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر ‏ان مدينة ‎رداع بمحافظة ‎البيضاء تعيش في الأثناء حالة من التوتر والغليان المسلح

واكدت مصادر ميدانية أن الوضع مُرشح للإنفجار في حي ‎الحفرة وسط المدينة، وسط انتشار كبير لعناصر جماعة الحوثي في المدينة

مشيراً ان الوضع تصاعد على خلفية قيام شباب بتمزيق شعارات ‎حوثية طائفية كما تروج الجماعة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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