اتفاق شراكة استراتيجية بين «كاك بنك» وريبو بنك الهولندي في مجال التنمية المستدامة والقطاع الزراعي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:02 مساءً - عُقدت جلسة مشتركه بين بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» وأحد أقدم البنوك المتخصصة في مجالات التنمية وتمويل المشاريع الاستراتيجية (بنك ريبو الهولندي) وقد أسفرت هذه الجلسه عن التوصل إلى اتفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة في المجالين الزراعي والتكنولوجي.

وعلى هامش المشاركة في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الاطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر cop 16، قدم فريق كاك بنك عرض مفصل لنشاط البنك استمعت له السيدة ليك فيرهوفستاد رئيس العلاقات الاستراتيجيه في ريبو بنك الهولندي والذي نال اعجابها وفريقها.

ويعتبر ريبو بنك واحد من اقدم البنوك حيث تأسس في اوائل القرن العشرين في العام 1898، ويعمل على تقديم مشاريع استراتيجيه في اكثر من 70 دولة، ولديه عدة أنشطه من أهمها دعم النشاط الزراعي والطاقه المتجدده والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات، وهو بنك هولندي معروف بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك القروض، والادخار، وإدارة الأصول، ويركز البنك بشكل خاص على تقديم خدماته للمزارعين والشركات الزراعية، ويعتبر واحداً من البنوك الرائدة في هذا القطاع.

ويتميز ريبو بنك بتقديمه خدمات مستدامة ومبتكرة لدعم التنمية الزراعية والريفية ويُركز بشكل كبير على التمويل الزراعي والغذائي، حيث يُعدّ من أبرز البنوك الداعمة لهذا القطاع على مستوى العالم، بالاضافة لتقديمه خدمات مصرفية تقليدية مثل الحسابات، القروض، والاستثمار، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، ولديه توجه قوي نحو دعم المشاريع المستدامة ومبادرات الحفاظ على البيئة، ويُعرف بتقديم حلول مبتكرة لتمويل الزراعة المستدامة وتقليل أثر التغير المناخي.

وستركز الشراكة بين البنكين على تعزيز الاستدامة الزراعية وتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين الإنتاجية. كما يسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدرات الفلاحين والمزارعين، مما يساهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة فرص العمل.

وعبر الفريق المشارك من قبل كاك بنك عن تفاؤله بآفاق التعاون مع ريبو بنك، واكد أن هذه الشراكة ستفتح آفاق جديدة للابتكار والتنمية المستدامة في البلاد في حين أبدى ممثلو ريبو بنك حماسهم للاستثمار في هذه الشراكة، معربين عن التزامهم بتعزيز التعاون في مجالات تنمية الزراعة والتكنولوجيا، حيث يتطلع الجانبان إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

ومن بين المبادرات التي يمكن تنفيذها ضمن هذه الشراكة، تمويل المشاريع الزراعية المستدامة، حيث يمكن للبنكين تطوير منتجات تمويلية مخصصة لدعم المزارعين الذين يتبنون ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مثل الزراعة العضوية أو الزراعة المائية.

بالاضافة الى تبادل المعرفة والتكنولوجيا، حيث يمكن تبادل المعرفة والخبرات حول تقنيات الزراعة المستدامة، مما يساعد المزارعين على تحسين إنتاجيتهم وتقليل الأثر البيئي.

كما ستساهم الشراكة بين البنكين في دعم وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي من خلال منح جوائز و دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً جديدة للتحديات الزراعية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين حول ممارسات الزراعة المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد المائية والتربة.

واوضح القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التتفيذي لكاك بنك، الاستاذ/ حاشد الهمداني ان هذه الشراكة فرصة لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التحديات البيئية.

واضاف ان هذه الشراكة ستكون مفيدة للمزارعيين والموزعين حيث ستساهم في تطوير سلاسل الإمداد المستدامة لضمان أن تكون سلاسل الإمداد الزراعية أكثر استدامة، من خلال تحسين طرق النقل والتخزين.

واكد الهمداني أن الفوائد المحتملة من هذا الشراكة بين كاك بنك وبنك ريبو بنك، ستؤذي الى تحسين الأمن الغذائي من خلال دعم الممارسات الزراعية المستدامة، مما يؤذي الى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الغذاء، وحماية البيئة عن طريق تقليل الأثر البيئي للزراعة، مثل تلوث المياه والتربة، وتعزيز المجتمعات المحلية عن طريق دعم المزارعين مما يؤدي إلى تحسين الدخل وزيادة الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات الريفية.

ويعمل كاك بنك بشكل دائم على خلق طرق تعاون مشتركة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تعزز التنمية المستدامة في الزراعة، والعمل مع المنظمات والمؤسسات الحكومية لتوسيع نطاق المبادرات وتحقيق تأثير أكبر في بلدنا .