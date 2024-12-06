فتحي بن لزرق يكشف امر خطير بشان استيلاء هؤلاء على مدينة سكنية مقدمة من دولة الكويت في عدن - أخبار كلمتك

كتب الصحفي فتحي بن لزرق مقالا جاء فيه:

المنشور شوية طويل بس والله قضية توجع القلب من جد..!

هذه المدينة اسمها مدينة السلام تقع بمنطقة بير احمد بمحافظة ابين بنتها دولة الكويت قبل اشهر ، المدينة مكونة من ١٤٠ وحدة سكنية كمرحلة اولى على ان يتم استكمالها بشكل كامل ٥١٠ وحدة سكنية.

الكويتيون خصصوها لاسر الايتام والارامل وبنوها تحت اشراف المحافظة ..

المحافظة شكلت لجنة على اساس بتقوم بإعداد اسماء الاسر المستفيدة ومن ثم تسليمهم الشقق

الى هنا والكلام سليم ، قبل ثلاثة اشهر وربما اكثر تم الانتهاء من العمل بها وقبل التسليم الى الاسر المستحقة .

فجأة اللجنة صارت لجنتين الاولى تابعة للمحافظة برئاسة حمادة العلواني وهو رئيس دائرة الشهداء في انتقالي عدن والثانية برئاسة شخص اخر اسمه "عادل الجعدي" يقول ان لديه توكيل بالمشروع.

المهم كل لجنة عملت كشف باسماء المستحقين وقبل شهر من اليوم تم ادخال ١٠٠ اسرة غير مستحقة بالمطلق الى المشروع وتم تسليمها ١٠٠ شقة من مجموع ١٤٤ شقة دون علم الكويتين ودون موافقة قيادة السلطة المحلية ودون اي اجراءات رسمية بالتسليم .

تواصلت انا بالاخ عادل الجعدي سالته ليش قال السلطة المحلية اخروا الافتتاح وانا اضطريت ادخل هذه الاسر للمشروع وهي مستحقة .

تواصلت بلجنة المحافظة قالوا عادل تصرف من راسه واخل بالاتفاق وصرف ١٠٠ شقة لاسر غير مستحقة لدرجة انه صرف للاسرة الواحدة اكثر من شقة .

قالوا عادل ابقى لنا ٤٤ شقة وقال تعالوا استلموها وتصرفوا بها بطريقتكم ..

يارجال امانة وكأنك في مخبازة ..

اتغديت ؟

لا والله عادنا؟

طيب روح شوفنا تغدينا بس باقي نفر رز وقليل سحاوق فوق الميز مشي حالك بهم ..

تحصلت بطريقتي على كشوفات الاسماء وللاسف وجدت فيها اسماء اسر غير مستحقة وغالبية الاسماء من مناطق معينة فقط .

اسر كثيرة في الكشوفات من خارج عدن اساسا ومسجل انها مقيمة في عدن ، فوضى عارمة في التسليم .

طيب وين الايتام ؟ وين الارامل ؟ وين المستحقين للاسف لاوجود لهم .

هذا الموضوع وهذه القضية يجب ان تتحول الى رأي عام مشروع من ٥١٠ وحدة سكنية اي اكبر من مدينة انماء كلها يراد العبث بها وكل واحد بيدخل ابن قريته وصاحبه وابن القيادة وابن المسئول فيما هي اساسا للأسر الفقيرة المستحقة ..

لايصح هذا الكلام ، اخذتم كل شيء ووصل الامر حتى الى شقق يتبرع بها اهل الخير كذا يصبح السكوت جريمة اخلاقية بحق كل من يسكت ..

نداء عاجل نطلقه للأخوة في جميعة السلام الكويتية وداعميها وللسيد/ د. خالد ناصر الفريج - رئيس مجلس الإدارة نطالبهم بالوقف الفوري لعملية التسليم لان مايحدث فوضى وعبث مابعده عبث..

علما انني املك وبحوزتي جميع كشوفات اسماء الاسر التي تم تسليمها الشقق وكل الوثائق التي تثبت ان عملية التسليم والكشوفات المقترحة غير سليمة بالمطلق.

فتحي بن لزرق