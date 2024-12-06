ناشط مجتمعي يروي تفاصيل مروعة لاغتصاب طفل في عدن - أخبار كلمتك

روى الناشط المجتمعي احمد عبدالله الرقب تفاصيل مروعة لتعرض طفل للاغتصاب بمدينة خورمكسر.

وينشر كلمتك رواية الرقب كما وردت:

يؤلمني قلبي عن ماحدث في مديريتي خورمكسر

خرجت يوم امس الاول من شرطة خورمكسر على حادثة محزنة جدا

اتصلبي صديقي علي سالم الحسني يخبرني بأنها توجد حادثة ا غ ت ص ا ب لطفل عمره ٦ سنوات في حينا للأسف وبلغني انه وأسرة الطفل متواجدين إلى هذه الساعة في شرطة خورمكسر

انطلقت برفقة اخي هيثم زين إلى مقر شرطة خورمكسر وقابلت اب الطفل وتكلمت مع الاخوة في شرطة خورمكسر وقاموا باتخاذ الاجراءات اللازمة ولازلنا نحتاج لإجراء عاجل من النيابة لعرض الطفل للطب الشرعي لانه بكرة بيكون موجود الطبيب الشرعي وفي حالة انه تأخرت إجراءات النيابة فالطبيب الشرعي واحد فقط ويدور في كل المحافظات المحررة واذا مالحقناه بكرة لايمكن يتواجد مرة أخرى إلى بعد فترة طويلة وبيضيع حق الطفل

الطفل كان شاطر وهو بلغ امه ان المتهم خلس سرواله واللي يقهر انه حصلوا في الطفل مني

ولكن موضوع الايلاج كاغتصاب كامل هل تم او لا بكرة الطب الشرعي بيقول كل شي بالتفصيل

كل الشكر لكل الاخوة من أبناء الحي اللي وقفوا إلى جانب أسرة الطفل وكذلك شرطة خورمكسر اللي تعاملت مع الحادثة بكل نخوة

والأخ مجد المارش في إدارة البحث ماقصر

وكل الشكر للأخ مدير مكتب المحافظ أمجد الحسيني اللي كان متجاوب معنا إلى هذه الساعة

واخيرا كل الشكر والتقدير للأخ سليمان الزامكي قائد مقاومة خورمكسر اللي قام في هذه اللحظات بالقبض على المتهم وتسليمه إلى شرطة خورمكسر

وحسبي الله ونعم ونعم الوكيل الطفل عمره ست سنوات ووجع قلبي وابوه رجل طيب مسالم وكلنا معه فما حصل لطفله يعتبر حصل لاطفالنا جميعا