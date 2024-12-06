قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

دعا القيادي الإصلاحي والنائب بالبرلمان شوقي القاضي لوحدة بين حزبي المؤتمر والإصلاح.

وقال القاضي : ‏أبارك وأدعم وأؤيد تقارب ‎#المؤتمر و ‎#الإصلاح مشترطاً لتأييدي ومباركتي ودعمي أن ينتقل هذا التقارب من "التقاط الصور" و"حضور الاحتفالات" إلى "استراتيجيات تعزيز الثقة" و"توحيد البوصلة" و"تشكيل غرفة عمليات مشتركة" مع كل القوى السياسية والحزبية والقبلية لتفعيل مؤسسات الشرعية.

واضاف : وفي مقدمتها مجلس القيادة والحكومة والبرلمان، ولإدارة الاقتصاد، والعمل السياسي، والإعلام الحربي، وتنسيق الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية، ومن ثَمَّ تحريك الجبهات نحو تحرير صنعاء والحديدة.

واختتم : أما بدون ذلك فمسرحيات هزيلة ميؤوس منها.