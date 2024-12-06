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صدور حكم بإعدام الداؤدي رميا بالرصاص قصاصا - أخبار كلمتك

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صدور حكم بإعدام الداؤدي رميا بالرصاص قصاصا - أخبار كلمتك

صدور حكم بإعدام الداؤدي رميا بالرصاص قصاصا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

عقدت المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة، امس جلستها العلنية برئاسة القاضي مختار الصبان، بحضور القاضي ابراهيم عبدالرب عضو النيابة العسكرية في القضية الجنائية رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٢م ج.ج بتهمة القتل العمد والشروع بالقتل على المتهم (حسين ظفر الداؤدي).

وقضى منطوق الحكم كالآتى:

أولا: إدانة المتهم (حسين ظفر الداؤدي) بواقعة القتل العمد على المجني عليه (ياسر صالح أحمد) بما هو منسوب إليه بقرار الاتهام.

ثانيا: اعدام المتهم (حسين ظفر الداؤدي) رميا بالرصاص قصاصا.

ثالثا: إدانة المتهم بتهمة الشروع بقتل المجني عليه (علي محمد حسين).

رابعا: حبس المدان لمدة ثلاث سنوات من يوم القبض عليه بجريمة الشروع بالقتل.

خامسا: احتفاظ المجني عليه بحقه بالمطالبة بحقه الشرعي مدنيا.

سادسا: تطبيق العقوبة الأشد.

سابعا: الحق في الاستئناف في الموعد القانوني.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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