توقعات باضطرابات بسوق الصرافة بصنعاء عقب قيام الحوثيين بهذا الامر - أخبار كلمتك

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الخميس، ثلاثة تعميمات جديدة تستهدف تشديد الرقابة على قطاع الصرافة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وجاء في التعميمات، التي صدرت بتوجيهات من البنك المركزي اليمني الانقلابي في صنعاء، قرار بإيقاف التعامل مع خمس شركات صرافة هي: الشموخ، والتعاون، وماجد الكرباتي وشركاه، وأبو صادق الفروي، والمناف.

وأوضحت الجمعية أن سبب هذا الإيقاف يعود إلى قيام الشركات المعنية بمخالفات لتعليمات البنك المركزي، دون الدخول في تفاصيل محددة حول طبيعة هذه المخالفات.

خطوات احترازية لحفظ استقرار السوق

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها جماعة الحوثي، ممثلة بالبنك المركزي وجمعية الصرافين، بهدف ضبط وتنظيم سوق الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتسعى هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالعملة والتحويلات المالية، والحفاظ على استقرار السوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

آلية العمل والمتابعة

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي في صنعاء، بالتنسيق مع جمعية الصرافين، يقوم بشكل دوري بمراجعة أداء شركات الصرافة وشبكات التحويل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتشمل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى إيقاف التعامل، إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

تداعيات القرار

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى حدوث بعض الاضطرابات المؤقتة في سوق الصرافة في المناطق المتأثرة، حيث قد يضطر المواطنون إلى البحث عن بدائل للتعامل مع الشركات المتوقفة.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.