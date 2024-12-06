مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية 2024 - أخبار كلمتك

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة - أخبار كلمتك

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة - أخبار كلمتك

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

توقعات باضطرابات بسوق الصرافة بصنعاء عقب قيام الحوثيين بهذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توقعات باضطرابات بسوق الصرافة بصنعاء عقب قيام الحوثيين بهذا الامر - أخبار كلمتك

توقعات باضطرابات بسوق الصرافة بصنعاء عقب قيام الحوثيين بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الخميس، ثلاثة تعميمات جديدة تستهدف تشديد الرقابة على قطاع الصرافة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وجاء في التعميمات، التي صدرت بتوجيهات من البنك المركزي اليمني الانقلابي في صنعاء، قرار بإيقاف التعامل مع خمس شركات صرافة هي: الشموخ، والتعاون، وماجد الكرباتي وشركاه، وأبو صادق الفروي، والمناف.

وأوضحت الجمعية أن سبب هذا الإيقاف يعود إلى قيام الشركات المعنية بمخالفات لتعليمات البنك المركزي، دون الدخول في تفاصيل محددة حول طبيعة هذه المخالفات.

خطوات احترازية لحفظ استقرار السوق

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها جماعة الحوثي، ممثلة بالبنك المركزي وجمعية الصرافين، بهدف ضبط وتنظيم سوق الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتسعى هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالعملة والتحويلات المالية، والحفاظ على استقرار السوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

آلية العمل والمتابعة

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي في صنعاء، بالتنسيق مع جمعية الصرافين، يقوم بشكل دوري بمراجعة أداء شركات الصرافة وشبكات التحويل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتشمل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى إيقاف التعامل، إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

تداعيات القرار

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى حدوث بعض الاضطرابات المؤقتة في سوق الصرافة في المناطق المتأثرة، حيث قد يضطر المواطنون إلى البحث عن بدائل للتعامل مع الشركات المتوقفة.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

في فضيحة جديدة .. الإعلان عن بيع أثار يمنية بالخارج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق