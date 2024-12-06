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قناة الجزيرة توجه صفعة لاول مرة لزعيم الحوثيين بسبب احداث سورية - أخبار كلمتك

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قناة الجزيرة توجه صفعة لاول مرة لزعيم الحوثيين بسبب احداث سورية - أخبار كلمتك

قناة الجزيرة توجه صفعة لاول مرة لزعيم الحوثيين بسبب احداث سورية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مراقبون عن تعرض عبدالملك الحوثي لصفعة من قناة الجزيرة لاول مرة منذ انطلاق طوفان الاقصى.
ويوم امس لم تنقل قناة الجزيرة كلمة عبدالملك الحوثي لاول مرة منذ انطلاق طوفان الاقصى حيث كانت تقوم بنقل كلمته بالكامل 
وبحسب مراقبون فان احداث سورية غيرت سياسة القنوات حيث انه لم يتم نقل كلمة عبدالملك الحوثي عبر قناة الجزيرة لاول مرة من انطلاق طوفان الاقصى.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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