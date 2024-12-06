كشف مراقبون عن تعرض عبدالملك الحوثي لصفعة من قناة الجزيرة لاول مرة منذ انطلاق طوفان الاقصى.
ويوم امس لم تنقل قناة الجزيرة كلمة عبدالملك الحوثي لاول مرة منذ انطلاق طوفان الاقصى حيث كانت تقوم بنقل كلمته بالكامل
وبحسب مراقبون فان احداث سورية غيرت سياسة القنوات حيث انه لم يتم نقل كلمة عبدالملك الحوثي عبر قناة الجزيرة لاول مرة من انطلاق طوفان الاقصى.
قناة الجزيرة توجه صفعة لاول مرة لزعيم الحوثيين بسبب احداث سورية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشف مراقبون عن تعرض عبدالملك الحوثي لصفعة من قناة الجزيرة لاول مرة منذ انطلاق طوفان الاقصى.
كشف مراقبون عن تعرض عبدالملك الحوثي لصفعة من قناة الجزيرة لاول مرة منذ انطلاق طوفان الاقصى.
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