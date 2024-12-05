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تعميم جديد من البنك المركزي - أخبار كلمتك

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تعميم جديد من البنك المركزي - أخبار كلمتك

تعميم جديد من البنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي ، اليوم الخميس، ثلاثة تعميماتها لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، تتضمن إيقاف التعامل مع خمس شركات صرافة.

وقالت الجمعية في تعاميمها الثلاثة إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع:
– شركة الشموخ للصرافة.
– شركة التعاون للصرافة.
– شركة ماجد الكرباتي وشركاه للصرافة.
– ابو صادق الفروي للصرافة.
– المناف للصرافة.
وحسب التعاميم فإن سبب الإيقاف هو مخالفة تلك الشركات لتعليمات البنك المركزي.

ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة، وكذا بإعادة التعامل مع تلك الشركات والشبكات بعد تصحيح أوضاعها ومخالفاتها.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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