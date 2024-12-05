تعميم جديد من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي ، اليوم الخميس، ثلاثة تعميماتها لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، تتضمن إيقاف التعامل مع خمس شركات صرافة.

وقالت الجمعية في تعاميمها الثلاثة إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع:

– شركة الشموخ للصرافة.

– شركة التعاون للصرافة.

– شركة ماجد الكرباتي وشركاه للصرافة.

– ابو صادق الفروي للصرافة.

– المناف للصرافة.

وحسب التعاميم فإن سبب الإيقاف هو مخالفة تلك الشركات لتعليمات البنك المركزي.

ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة، وكذا بإعادة التعامل مع تلك الشركات والشبكات بعد تصحيح أوضاعها ومخالفاتها.