افادت مصادر لكريتر سكاي باختطاف مسلحون للشيخ الحاج محمد علي صالح الوالي رئيس الغرفة التجارية بابين مغرب اليوم.
وبحسب المصادر فانه تم اختطاف الوالي مغرب اليوم من امام منزله في جعار
مسلحون يختطفون الوالي من امام منزله - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر لكريتر سكاي باختطاف مسلحون للشيخ الحاج محمد علي صالح الوالي رئيس الغرفة التجارية بابين مغرب اليوم.
افادت مصادر لكريتر سكاي باختطاف مسلحون للشيخ الحاج محمد علي صالح الوالي رئيس الغرفة التجارية بابين مغرب اليوم.
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