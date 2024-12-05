الجوبي يكشف عن ما سيحدث يوم السبت القادم - أخبار كلمتك

أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن حدث فلكي مميز سيشهده العالم خلال الليالي المقبلة، مع اقتراب كوكب المشتري من مداره الأقرب إلى الأرض. وأوضح الجوبي أن الكوكب سيكون في أجمل إطلالاته، متلألئًا وساطعًا بشكل خاص مساء السبت 7 ديسمبر 2024.

وأشار الجوبي إلى أن كوكب المشتري سيصل إلى مداره الأقرب إلى الأرض يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، عند الساعة 1:03:21 ظهرًا بتوقيت صنعاء، حيث ستفصله عن الأرض مسافة تبلغ 600,117,597 كيلومترًا و730 مترًا.

وأضاف أن هذا الحدث الفلكي قد يؤثر على موجات البرد بسبب التغيرات الكونية التي تطرأ مع اقتراب الكوكب. ودعا عشاق الفلك وهواة الرصد إلى الاستعداد لمتابعة المشهد المذهل الذي سيزين السماء خلال هذه الفترة.

تُعد هذه الظاهرة فرصة فريدة للاستمتاع بمشاهدة أحد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، في وقت يُثير فيه اقتراب الكواكب اهتمام الباحثين وعلماء الفلك حول تأثيراتها المختلفة.