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تحذير من زلزال قوي يوم الجمعة - أخبار كلمتك

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تحذير من زلزال قوي يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذير من زلزال قوي يوم الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - كلمتك/خاص

وجه عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرًا من نشاط زلزالي قوي، متوقعًا احتمالية حدوث هزة أرضية يوم الجمعة  6 ديسمبر. 

وكشف عالم الزلزال الهولندي الشهير أحدث توقعاته، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا احتمالية وقوع هزة أرضية دون أن يذكر مكان أو دولة محددة في العالم. 

وقال العالم الهولندي: «راقب.. يمكن أن يؤدي التقارب بين الهندسة القمرية الحرجة في إلى حدوث زلزال قوي وكبير يوم 6 ديسمبر».

 ولفت إلى أن «كوكب الأرض حاليا يقع في نقطة التقاء مجموعة من الكواكب، وهي كوكب المشتري، الزهرة، المريخ، وكوكب عطارد». 

وأوضح عالم الزلازل خلال الأيام الماضية «حدوث عملية تقارب ضيق وتقاطع لبعض الكواكب، ما يؤدي إلى حدوث زلزال قوي ونشط في إحدى دول العالم». 

وحذر جميع متابعيه من حدوث نشاط زلزالي تتراوح قوته من نشاط قوي إلى نشاط كبير، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر وتفعيل حالة التأهب الإضافية بين الأفراد، على الرغم من أنه لم يحدد أي منطقة تصاب بهذا النشاط الزلزالي.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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