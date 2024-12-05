صد هجوم حوثي على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصدت قوات العمالقة الجنوبية لسلسلة من الهجمات، التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس، على عدة قرى في منطقة شمير، بمديرية مقبنة، بالساحل الغربي لمحافظة تعز.

وكبدت قوات العمالقة الجنوبية ميلشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة، خلال تصديها لعدة هجمات شنتها المليشيات على البراشا وسقم، في منطقة شمير، بمديرية مقبنة، غرب محافظة تعز، استخدمت فيها المليشيا الطيران الإيراني المسير والمدفعية وأسلحة متوسطة، ولكن أبطال العمالقة كانوا لها بالمرصاد وأحبطوا كل محاولاتها البائسة من التقدم.

وتواصل قوات العمالقة الجنوبية عملية التصدي وإحباط جميع الهجمات الإرهابية البائسة، التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدة مناطق بجبهة الساحل الغربي.