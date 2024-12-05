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صد هجوم حوثي على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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صد هجوم حوثي على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صد هجوم حوثي على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - كلمتك/خاص

تصدت قوات العمالقة الجنوبية لسلسلة من الهجمات، التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس، على عدة قرى في منطقة شمير، بمديرية مقبنة، بالساحل الغربي لمحافظة تعز.

وكبدت قوات العمالقة الجنوبية ميلشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة، خلال تصديها لعدة هجمات شنتها المليشيات على البراشا وسقم، في منطقة شمير، بمديرية مقبنة، غرب محافظة تعز، استخدمت فيها المليشيا الطيران الإيراني المسير والمدفعية وأسلحة متوسطة، ولكن أبطال العمالقة كانوا لها بالمرصاد وأحبطوا كل محاولاتها البائسة من التقدم.

وتواصل قوات العمالقة الجنوبية عملية التصدي وإحباط جميع الهجمات الإرهابية البائسة، التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدة مناطق بجبهة الساحل الغربي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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