للمعلمين، ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات بالخارج - أخبار كلمتك

للمعلمين، ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات بالخارج - أخبار كلمتك

كشف الستار عن أدوار مشبوهة لجماعة الحوثي في بلدان أجنبية - أخبار كلمتك

كشف الستار عن أدوار مشبوهة لجماعة الحوثي في بلدان أجنبية - أخبار كلمتك

مسلحون يختطفون الوالي من امام منزله - أخبار كلمتك

مسلحون يختطفون الوالي من امام منزله - أخبار كلمتك

الجوبي يكشف عن ما سيحدث يوم السبت القادم - أخبار كلمتك

الجوبي يكشف عن ما سيحدث يوم السبت القادم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يؤكد ضرورة استغلال المناطق الصناعية في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يؤكد ضرورة استغلال المناطق الصناعية في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

حمص، البقعة الاستراتيجية وأم المعارك في سوريا - أخبار كلمتك

حمص، البقعة الاستراتيجية وأم المعارك في سوريا - أخبار كلمتك

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

غزل المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض لاعب 2005 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض لاعب 2005 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تدشين صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تدشين صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

تدشين صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني، اليوم، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن لشهر أكتوبر 2024م ، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 05 ديسمبر 2024م، عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.

وأوضح العميد ركن نائف الحميدي مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية في تصريح خاص للبوابة الإلكترونية للوزارة: "بأن معاشات شهر أكتوبر 2024م ، سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 05 ديسمبر 2024م، عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة، بحسب القوام المعتمدة لدى الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة".

ووجه العميد الركن نائف الحميدي مدراء الإدارات بالإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني ومدراء الفروع بالمحافظات المحررة ، بتسهيل إجراءات المتقاعدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لشريحة أسر الشهداء والمتقاعدين ، تقديرا لأدوارهم وتضحياتهم في سبيل الوطن كأقل تقدير لمشوار حياتهم الحافل بالعطاء لوطنهم.

وأعرب العميد الركن نائف الحميدي عن اسفه لتأخير صرف معاشات شهر أكتوبر للعام الجاري هذا 2024م ، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ، مقدما اعتذاره للمتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين ، باعتبارها الشريحة الأشد فقرا والتي تفاقمت معاناتها جراء تأخير معاشاتهم ، مطالبا وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بانتظام صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي قبل انتهاء الشهر ب ١٠ ايام ، تقديرا لجهودهم ووفاءا لتضحياتهم وعرفانا لما قدموه من أدوار وطنية ونضالية تجاه وطنهم وشعبهم.

وأكد العميد الركن نايف الحميدي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الوزير الارياني يتحدث عن ثورة ديسمبر ويصف الرئيس الاسبق صالح بهذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق