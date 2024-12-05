تدشين صرف المرتبات عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

أعلنت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني، اليوم، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن لشهر أكتوبر 2024م ، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 05 ديسمبر 2024م، عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.

وأوضح العميد ركن نائف الحميدي مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية في تصريح خاص للبوابة الإلكترونية للوزارة: "بأن معاشات شهر أكتوبر 2024م ، سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 05 ديسمبر 2024م، عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة، بحسب القوام المعتمدة لدى الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة".

ووجه العميد الركن نائف الحميدي مدراء الإدارات بالإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني ومدراء الفروع بالمحافظات المحررة ، بتسهيل إجراءات المتقاعدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لشريحة أسر الشهداء والمتقاعدين ، تقديرا لأدوارهم وتضحياتهم في سبيل الوطن كأقل تقدير لمشوار حياتهم الحافل بالعطاء لوطنهم.

وأعرب العميد الركن نائف الحميدي عن اسفه لتأخير صرف معاشات شهر أكتوبر للعام الجاري هذا 2024م ، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ، مقدما اعتذاره للمتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين ، باعتبارها الشريحة الأشد فقرا والتي تفاقمت معاناتها جراء تأخير معاشاتهم ، مطالبا وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بانتظام صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي قبل انتهاء الشهر ب ١٠ ايام ، تقديرا لجهودهم ووفاءا لتضحياتهم وعرفانا لما قدموه من أدوار وطنية ونضالية تجاه وطنهم وشعبهم.

وأكد العميد الركن نايف الحميدي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية.