صحفي يكشف عن مصير الحوثيين المحتمل ويوجه رسالة تحذيرية - أخبار كلمتك

وجه الصحفي سعيد بكران دعوة إلى جماعة الحوثي لتأمل حالة الغروب التي تشهدها إيران في سوريا، قائلاً: "الرهان على القوة وحدها وهم". وأضاف بكران أن إيران، رغم قوتها الصاروخية والطائرات المسيرة، تجد نفسها في وضع صعب في سوريا، محذرًا الحوثيين من أن القوة وحدها لن تضمن الاستمرار أو النجاح إذا لم تكن مدعومة بمشروع سياسي مقبول داخليًا ودوليًا.

وأكد بكران أن "القوة بدون حسن سيرة وسلوك ومشروع سياسي مقبول في الداخل والجوار والعالم، طريق نهايته الإزالة"، مشيرًا إلى أن الوضع الإيراني في سوريا يجب أن يكون درسًا مهمًا للحوثيين الذين يراهنون على دعم إيران. ولفت إلى أن الوضع في سوريا يعكس أن "الوارثين لإيران هناك عليهم أن يتفكروا في مصيرهم".

ويأتي تصريح سعيد بكران في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية وأمنية كبيرة، حيث تواصل جماعة الحوثي تحركاتها العسكرية في اليمن بدعم من إيران، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف أن الحوثيين بحاجة إلى التأمل في هذه الدروس السياسية، محذرًا من أن الرهان على القوة وحدها بدون مشروع سياسي شامل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل.