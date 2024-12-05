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صحفي يكشف عن مصير الحوثيين المحتمل ويوجه رسالة تحذيرية - أخبار كلمتك

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صحفي يكشف عن مصير الحوثيين المحتمل ويوجه رسالة تحذيرية - أخبار كلمتك

صحفي يكشف عن مصير الحوثيين المحتمل ويوجه رسالة تحذيرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - كلمتك/خاص

وجه الصحفي سعيد بكران دعوة إلى جماعة الحوثي لتأمل حالة الغروب التي تشهدها إيران في سوريا، قائلاً: "الرهان على القوة وحدها وهم". وأضاف بكران أن إيران، رغم قوتها الصاروخية والطائرات المسيرة، تجد نفسها في وضع صعب في سوريا، محذرًا الحوثيين من أن القوة وحدها لن تضمن الاستمرار أو النجاح إذا لم تكن مدعومة بمشروع سياسي مقبول داخليًا ودوليًا.

وأكد بكران أن "القوة بدون حسن سيرة وسلوك ومشروع سياسي مقبول في الداخل والجوار والعالم، طريق نهايته الإزالة"، مشيرًا إلى أن الوضع الإيراني في سوريا يجب أن يكون درسًا مهمًا للحوثيين الذين يراهنون على دعم إيران. ولفت إلى أن الوضع في سوريا يعكس أن "الوارثين لإيران هناك عليهم أن يتفكروا في مصيرهم".

ويأتي تصريح سعيد بكران في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية وأمنية كبيرة، حيث تواصل جماعة الحوثي تحركاتها العسكرية في اليمن بدعم من إيران، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف أن الحوثيين بحاجة إلى التأمل في هذه الدروس السياسية، محذرًا من أن الرهان على القوة وحدها بدون مشروع سياسي شامل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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