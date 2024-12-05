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البحر يزور الشيخ الضبيبي بعد نجاته باعجوبة - أخبار كلمتك

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البحر يزور الشيخ الضبيبي بعد نجاته باعجوبة - أخبار كلمتك

البحر يزور الشيخ الضبيبي بعد نجاته باعجوبة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:04 مساءً - كلمتك/خاص:

زار عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية الاستاذ برداد البحر برفقة الاستاذ صالح باشبيب المدير المالي بالجالية اليمنية زاروا الشيخ ابراهيم الضبيبي الذي تعرض لوعكة صحية كاد يفقد حياته.
وقال برداد البحر:الشيخ الضبيبي تعرض للاغماء بمنزله الذي يسكن فيه لوحدة وبعد غيابه لمدة يومين تم العثور عليه بحالة اغماء.
واضاف:تحسنت حالة الضبيبي حيث غادر العناية المركزة اليوم.
ورافقهم الشيخ ناصر باجبع

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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