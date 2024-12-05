البحر يزور الشيخ الضبيبي بعد نجاته باعجوبة - أخبار كلمتك

زار عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية الاستاذ برداد البحر برفقة الاستاذ صالح باشبيب المدير المالي بالجالية اليمنية زاروا الشيخ ابراهيم الضبيبي الذي تعرض لوعكة صحية كاد يفقد حياته.

وقال برداد البحر:الشيخ الضبيبي تعرض للاغماء بمنزله الذي يسكن فيه لوحدة وبعد غيابه لمدة يومين تم العثور عليه بحالة اغماء.

واضاف:تحسنت حالة الضبيبي حيث غادر العناية المركزة اليوم.

ورافقهم الشيخ ناصر باجبع