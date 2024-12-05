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كاميرات المراقبة تكشف عن جريمة بشعة في رداع و الإرياني يطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

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كاميرات المراقبة تكشف عن جريمة بشعة في رداع و الإرياني يطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

كاميرات المراقبة تكشف عن جريمة بشعة في رداع و الإرياني يطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:04 مساءً - كلمتك/خاص

وثّقت كاميرات المراقبة مشهداً صادماً يظهر وحشية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حيث أقدم مجموعة من عناصرها على الاعتداء بوحشية على طفل بريء في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ثم قاموا بتدمير أحد المحلات التجارية في المنطقة. هذا الفعل الإجرامي يعكس استهتار مليشيا الحوثي بحياة المدنيين ويفاقم معاناتهم بشكل غير مسبوق.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، إن هذا الحادث ليس معزولاً، بل هو جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. الانتهاكات تشمل القتل، الاختطاف، التعذيب، تجنيد الأطفال، زرع الألغام، وقصف الأحياء السكنية، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

وأكد الإرياني في تصريحاته على أن هذه الجرائم المستمرة تتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، حيث دعا إلى تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، والتحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي تقرير حديث، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيا الحوثي (7,742) انتهاكاً بحق المدنيين والممتلكات في محافظة البيضاء وحدها، خلال الفترة من يناير 2015 حتى يونيو 2024، ما يسلط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق.

وفي ختام تصريحاته، وجه الإرياني نداءً إلى أبناء اليمن الأحرار، قائلاً: "إن صمتنا على هذه الجرائم يشجع المليشيا الحوثية على التمادي في طغيانها، وواجبنا الوطني والإنساني يحتم علينا الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه المليشيا الإجرامية والعمل على إنهاء معاناة شعبنا".

https://x.com/i/status/1864726662148927815

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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