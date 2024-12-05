هروب جماعي للحوثيين إلى أماكن مجهولة (انتفاضة شعبية وشيكة) - أخبار كلمتك

في تطور مفاجئ، أفاد مصدر مطلع أن عدداً كبيراً من القيادات الحوثية العليا قد غادرت منازلها في العاصمة اليمنية صنعاء متجهة إلى أماكن مجهولة. يأتي هذا الهروب في أعقاب تلقي هذه القيادات تحذيرات استخباراتية عاجلة باندلاع ثورة شعبية عارمة في المدينة.

وأكد المصدر أن عدداً من هذه القيادات اختفوا تماماً خلال اليومين الماضيين، كما اختفت عائلاتهم من أحياء صنعاء المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أقدم بعض القيادات على عرض ممتلكاتهم للبيع بشكل عاجل.

وتشير التوقعات إلى أن وجهة القيادات الهاربة هي محافظة صعدة، معقل الجماعة الحوثية، أو محافظة حجة الواقعة شمال اليمن.

وبحسب المصدر، فإن القيادات الحوثية تلقت تحذيرات من مستشاريهم الإيرانيين تفيد بوجود حالة من الغضب الشعبي المتصاعد في صنعاء، مدفوعة بالانتصارات التي حققتها قوات المقاومة في سوريا.