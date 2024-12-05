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الحوثيون يوجهون انصارهم التوجه إلى الساحات.. هل تقرع طبول الحرب - أخبار كلمتك

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الحوثيون يوجهون انصارهم التوجه إلى الساحات.. هل تقرع طبول الحرب - أخبار كلمتك

الحوثيون يوجهون انصارهم التوجه إلى الساحات.. هل تقرع طبول الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:48 مساءً - كلمتك/خاص

وجهت جماعة الحوثي دعوة إلى أنصارها في اليمن للتوجه إلى الساحات في مسيرات حاشدة، وذلك استجابة لدعوة زعيم الحوثيين والتي تطالب بالتركيز على قضية فلسطين في هذه المرحلة. حيث دعت لجنة نصرة الأقصى، التابعة للجماعة، إلى الخروج المليوني عصر يوم الجمعة القادم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وكذلك في الساحات الرئيسية في بقية المحافظات اليمنية.

وتأتي هذه الدعوة تحت شعار "ثابتون مع غزة... بلا كلل ولا ملل ولا تردد"، حيث أكدت الجماعة أن المسيرات تهدف إلى التعبير عن الدعم المستمر للشعب الفلسطيني في غزة والقدس، مشددة على ضرورة إبقاء "وجهة الجهود" نحو فلسطين فقط، بعيداً عن الانشغال بأي قضايا أخرى.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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