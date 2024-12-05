الحوثيون يوجهون انصارهم التوجه إلى الساحات.. هل تقرع طبول الحرب - أخبار كلمتك

وجهت جماعة الحوثي دعوة إلى أنصارها في اليمن للتوجه إلى الساحات في مسيرات حاشدة، وذلك استجابة لدعوة زعيم الحوثيين والتي تطالب بالتركيز على قضية فلسطين في هذه المرحلة. حيث دعت لجنة نصرة الأقصى، التابعة للجماعة، إلى الخروج المليوني عصر يوم الجمعة القادم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وكذلك في الساحات الرئيسية في بقية المحافظات اليمنية.

وتأتي هذه الدعوة تحت شعار "ثابتون مع غزة... بلا كلل ولا ملل ولا تردد"، حيث أكدت الجماعة أن المسيرات تهدف إلى التعبير عن الدعم المستمر للشعب الفلسطيني في غزة والقدس، مشددة على ضرورة إبقاء "وجهة الجهود" نحو فلسطين فقط، بعيداً عن الانشغال بأي قضايا أخرى.