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الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - كلمتك/خاص

في تصريح قوي ومؤثر، وصف الصحفي خالد سلمان جماعة الحوثي بأنها "تتفوق على البشاعة"، مؤكداً أن هذه الجماعة تمثل "صورة مجسمة للتوحش" تتغذى على الكراهية المذهبية والمناطقية.

وأشار سلمان إلى جريمة إعدام أسرى القوات الجنوبية، التي تم تصفيتهم بدم بارد ورمي جثامينهم في منطقة عهامة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج.

ووصف الصحفي هذه الجريمة بأنها تعبير عن "حقد دفين ومتوارث"، لافتاً إلى أنها تمثل "خصومة دموية بلا شرف بلا قيم" واعتبرها مدانة من كافة قوانين الأرض والسماء. 

وأضاف سلمان أن الخطورة في هذا السلوك الإجرامي تكمن في كونه "ممنهجاً"، حيث يتم تلقين الأطفال في الدورات الصيفية التابعة للجماعة ثقافة الكراهية والقتل، وترويج فكرة أن كل من هو خارج نطاق الحوثي يجب أن يُقتل كواجب ديني وفرض عين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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