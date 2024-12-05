الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

في تصريح قوي ومؤثر، وصف الصحفي خالد سلمان جماعة الحوثي بأنها "تتفوق على البشاعة"، مؤكداً أن هذه الجماعة تمثل "صورة مجسمة للتوحش" تتغذى على الكراهية المذهبية والمناطقية.

وأشار سلمان إلى جريمة إعدام أسرى القوات الجنوبية، التي تم تصفيتهم بدم بارد ورمي جثامينهم في منطقة عهامة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج.

ووصف الصحفي هذه الجريمة بأنها تعبير عن "حقد دفين ومتوارث"، لافتاً إلى أنها تمثل "خصومة دموية بلا شرف بلا قيم" واعتبرها مدانة من كافة قوانين الأرض والسماء.

وأضاف سلمان أن الخطورة في هذا السلوك الإجرامي تكمن في كونه "ممنهجاً"، حيث يتم تلقين الأطفال في الدورات الصيفية التابعة للجماعة ثقافة الكراهية والقتل، وترويج فكرة أن كل من هو خارج نطاق الحوثي يجب أن يُقتل كواجب ديني وفرض عين.