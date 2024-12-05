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مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

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مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - كلمتك/ خاص

أكد الناشط إبراهيم عسقين أن حجم الفرحة والترحيب الشعبي الذي أبدته المدن والبلدات السورية تجاه قوات المعارضة المسلحة يبرهن بشكل قاطع على غياب الحاضنة الشعبية لأي قوى أو ميليشيات مدعومة من إيران داخل الأراضي السورية.

وأشار عسقين إلى أن المشاهد التي وثقتها عدسات الإعلام والناشطين في كل بلدة دخلتها قوات المعارضة تعكس حقيقة موقف الشعب السوري، الذي يعاني منذ سنوات من التدخلات الإيرانية وتبعاتها على أرضه.

وأضاف أن هذه المشاهد هي ذاتها التي تُثير الرعب في صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، حيث تتشابه الأوضاع بين البلدين فيما يتعلق برفض الحاضنة الشعبية لأي وجود خارجي يهدد سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره.

واختتم عسقين حديثه قائلاً: "الناس دائماً ما تكون مع من يمثل إرادتهم وطموحاتهم، ولا مكان لمن يفرض نفسه بالقوة أو يهدد مستقبلهم وأمنهم".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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