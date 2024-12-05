«كاك بنك» يكرم موظفي إدارة كاك حوالة - أخبار كلمتك

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» موظفي ادارة كاك حوالة في البنك تقديراً للأداء المتميز والالتزام الذي أظهره الموظفون في تقديم الخدمات للعملاء وتسهيل عمليات التحويلات المالية.

وبالنيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ / حاشد الهمداني، قام نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، الأستاذ/ رفيق القباطي ومعه مدير الموارد البشرية، بتكريم الموظفين من منسوبي إدارة الحوالات موضحاً في الوقت نفسه أن هذا التكريم يأتي ضمن الخطط الإستراتيجية للبنك، الرامية الى تحفيز رأس المال البشري وتحديث الإستراتيجية العامة..

وتابع : القباطي إن من ضمن الخطط التي تعمل عليها الإدارة والفرق المشكلة، هي معاملة الفرد أو الموظف في البنك معاملة رأس المال، وتعديل القيمة الجوهرية السابقة حتى يصبح الاهتمام برأس المال البشري خطوات حقيقية.

وأضاف : التكريمات السابقة لإدارة العمليات الدولية وإدارة العمليات المركزية، وتبعها اليوم تكريم موظفي إدارة كاك حوالة، يأتي لتأكيد الاهتمام برأس المال البشري في البنك .

إلى ذلك : أكد مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأستاذ/ منصر جميع ان تكريم موظفي إدارة كاك حوالة يعكس التقدير والامتنان لجهودهم، لأنهم بذلوا جهدًا استثنائيًا وحققوا نتائج مبهرة خلال الفترة الماضية، وإن نجاح أي مؤسسة يعتمد بشكل كبير على الأفراد الذين يعملون فيها، وإدارة كاك حوالة، بلا شك، إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في تقدم البنك.

فيما حث مدير إدارة كاك حوالة الأستاذ/ عمار الصايدي موظفي الادارة قائلاً لهم: " لقد أثبتم أن العمل الجماعي والتعاون يمكن أن يحقق إنجازات تفوق التوقعات، فكل واحد منكم يمثل قصة نجاح، مثمن جهد كل من ساهم في تنظيم هذا التكريم داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهود والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

من جانبهم عبروا موظفو إدارة كاك حوالة عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أنهم يواصلون العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات مع كاك بنك.

أقيم حفل التكريم في المقر الرئيسي للإدارة العامة للبنك في المعلا، حيث تم تسليم شهادات تقدير للموظفين المكرمين بحضور عدد من المدراء ورؤساء الأقسام من مختلف الإدارات والفروع.