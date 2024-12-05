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النيابة تستدعي صحفية بسبب مقالاتها عن الجبايات - أخبار كلمتك

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النيابة تستدعي صحفية بسبب مقالاتها عن الجبايات - أخبار كلمتك

النيابة تستدعي صحفية بسبب مقالاتها عن الجبايات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - كلمتك/خاص:

تمثل الإعلامية هند أحمد محمد العمودي نائب رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بلحج اليوم الخميس أمام نيابة الأموال العامة الابتدائية لسماع أقولها في الشكوى المقدمة ضدها من قبل إحدى المكاتب الحكومية عقب نشر الصحفية العمودي مقالات عن الفساد.

وهذه هي الواقعة الأولى التي يتم فيها استدعاء إعلامي من لحج لسماع أقواله في شكوى رفعت ضده.

وقالت هند العمودي نائب رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين لحج في تصريح صحفي إنها لن تصمت وستقول الحقيقة مهما كانت التحديات! ولن تكون "جزءًا من صمت يروج للفساد ويخفي الحقائق".
هشام عطيري

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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