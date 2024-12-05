النيابة تستدعي صحفية بسبب مقالاتها عن الجبايات - أخبار كلمتك

تمثل الإعلامية هند أحمد محمد العمودي نائب رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بلحج اليوم الخميس أمام نيابة الأموال العامة الابتدائية لسماع أقولها في الشكوى المقدمة ضدها من قبل إحدى المكاتب الحكومية عقب نشر الصحفية العمودي مقالات عن الفساد.

وهذه هي الواقعة الأولى التي يتم فيها استدعاء إعلامي من لحج لسماع أقواله في شكوى رفعت ضده.

وقالت هند العمودي نائب رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين لحج في تصريح صحفي إنها لن تصمت وستقول الحقيقة مهما كانت التحديات! ولن تكون "جزءًا من صمت يروج للفساد ويخفي الحقائق".

هشام عطيري