مقرب من نص ر الله يكشف مصير الحوثيين عقب الضربات الكبيرة على محور إيران - أخبار كلمتك

كشف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، عن التشكيل التنظيمي الجديد لما يسمى محور المقاومة، ومكان مليشيا الحوثي فيه، ومصير نظام بشار الأسد.

وقال الحسيني، في منشورين على منصة إكس، : "ساختصر لكم التشكيل التنظيمي الجديد لما يسمى محور المقاومة. فحزب (الله) كان رأس الحربة، ويليه حماس، والمليشيات العراقية، وثم الحوثي".

وأشار إلى أن "التشكيلة الجديدة حولت حزب (الله) من رأس الحربة إلى ذيل، ويليه حماس، لتتصدر المليشيات العراقية الآن رأس الحربة، ويليها الحوثي"، حسب تعبيره.

وأكد أن "هذه المليشيات العراقية ستواجه بالضرورة، ولو بعد حين، الثوار السوريين وسيهزمون المليشيات، لأن الموج السوري عالٍ جداً، ورياحه قوية ستقتلع حزب (الله) في لبنان باستثناء الحنوب، وايضا المليشيات في العراق، وإن غداً لناظره قريب".. مضيفًا: "هذا ما نسمع ونرى ويتحقق".

وحول الوضع في سوريا، أكد الحسيني "بأن الساحل السوري محافظاته طرطوس واللاذقية ومن يقيم فيه في أمن وأمان، ولا ولن يقترب عليه أحد، وسيبقى محكوماً من قبل النظام الحالي، وهذا ضمن عقد اتفاق بين جميع المعنيين من كل الأطراف في الملف السوري".

وأضاف: "وبعد حلب وإدلب وحماة ستكون حمص الهدف المباشر، وفيها سيكون أم المعارك.. إلى حمص در ..".