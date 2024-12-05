تدشين صرف الحوالات النقدية للمرة الاخيرة - أخبار كلمتك

بعد النجاح بما يزيد عن ثمانية عشر دورة مالية لصرف الحوالات الغير مشروطة لحوالي 4500 حالة مستحقة ،ياسف البرنامج لعدم مواصلة الصرف لدورات قادمة حيث ستكون هذه الدورة هي الأخيرة بحسب ضابط البرنامج المهندس علي المشوشي.

هذا وقد أكد المشوشي أن عمليات الصرف ستكون في المراكز المعتمدة الذي جرى الصرف من خلالها في دورات سابقة والمبلغ المستحق الذي تم استلامها خلال دورة الصرف السابقة ،حيث سيتم تدشين العمل تدشين الصرف الاسبوع القادم تاريخ 11/12/2024

وبهذا يهيب البرنامج ومراكز الصرف بالمجي بحسب الجداول السابقة لتجنب الزحام والحفاظ على الصحة العامة..

