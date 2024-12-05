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تدشين صرف الحوالات النقدية للمرة الاخيرة - أخبار كلمتك

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تدشين صرف الحوالات النقدية للمرة الاخيرة - أخبار كلمتك

تدشين صرف الحوالات النقدية للمرة الاخيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - كلمتك/خاص:

بعد النجاح بما يزيد عن ثمانية عشر دورة مالية لصرف الحوالات الغير مشروطة لحوالي 4500 حالة مستحقة ،ياسف البرنامج لعدم مواصلة الصرف لدورات قادمة حيث ستكون هذه الدورة هي الأخيرة بحسب ضابط البرنامج المهندس علي المشوشي.

هذا وقد أكد المشوشي أن عمليات الصرف ستكون في المراكز المعتمدة الذي جرى الصرف من خلالها في دورات سابقة والمبلغ المستحق الذي تم استلامها خلال دورة الصرف السابقة ،حيث سيتم تدشين العمل تدشين الصرف الاسبوع القادم تاريخ 11/12/2024

وبهذا يهيب البرنامج ومراكز الصرف بالمجي بحسب الجداول السابقة لتجنب الزحام والحفاظ على الصحة العامة..
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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