بيور هاندز تدشن "1000 عملية جراحية مجانية للعيون في عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

شهدت عدن تدشين مخيمات طبية مجانية للعيون، والتي تنفذها منظمة بيور هاندز برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ووزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس، وتستهدف إجراء 1000 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للمستفيدين في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب الصحة عدن الدكتور أحمد البيشي ومستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للإغاثة جمال محفوظ بلفقيه مستشار محافظ عدن للشؤون الصحية الدكتور الدكتور اوسان ناصر و الدكتور جهاد سلطان مدير مكتب الصحة بمديرية خور مكسر، أوضح مدير منظمة بيور هاندز مكتب عدن أسامة عايش باقاضي أن المخيم في عدن الذي بدأ قبل يومين في التسجيل والمعاينة سوف يدشن اليوم إجراء 300 عملية في محافظة عدن ضمن المرحلة الأولى التي تشمل إجراء 1000 عملية.

وأشار باقاضي أن المخيمات تقام تحت إشراف الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان وسيتم إجراء العمليات من قبل مركز آي كير لطب وجراحة العيون حيث سينفذ المخيم عمليات إزالة المياة البيضاء وزراعة العدسات وصرف العلاجات مجاناً.

وأضاف باقاضي أن هناك ثلاث مراحل لإقامة مخيم العيون حيث تشمل المرحلة الأولى من المخيم الطبي المجاني الثالث إجراء 1000 عملية منها 300 عملية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن و 300 عملية في مديريتي لبعوس يافع وردفان بمحافظة لحج و200 عملية في مديرية أحور بمحافظة أبين و200 عملية في مركز محافظة الضالع خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن منظمة بيور هاندز لديها العديد من المشاريع الصحية الذي تم تنفيذها منذ تأسيسها ومن ضمنها العيادات الطبية المتنقلة و وزعت أكثر من 89 شحنة من أدوية و معدات ومستلزمات طبية في أغلب المحافظات

حيدرة الكازمي