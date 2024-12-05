قائد امني يؤكد ازالة هذه الابنية في عدن - أخبار كلمتك

بتوجيهات من المقدم/ كمال الحالمي ، نفذت وحدة حماية الأراضي صباح اليوم الخميس عملية إزالة لبناء مخالف في منطقة عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان-عدن

ورافقت وحدة حماية الأراضي حماية الأراضي قسم العوائق بمديرية الشيخ عثمان أثناء تنفيذها الإزالة لبناء مخالف على سطح احد العمائر في عمر المختار.

وتأتي هذه الإزالة بحسب افادة عوائق المديرية بعد اشعارات تلقاها المخالف بالإزالة بعد أن قدمت فيه شكوى مسبقا من مواطنين يسكنون بالعمارة ذاتها ، ليتم نزول العوائق والتأكد من صحة المخالفة.

وأكد" قائد وحدة حماية الأراضي ، المقدم/ كمال مطلق الحالمي أن كل من عمل بناء مخالف او عشوائي مستغلا وضع الحرب وما قبله وبعده سيتم إزالته ، محذراً كل من بنى عشوائيا أو يفكر أن يبني عشوائياً ويضر الصالح العام أو الخاص او المظهر الجمالي لعدن أن مصيره الإزالة مهما طال الزمن او قصر .

