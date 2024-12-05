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قائد امني يؤكد ازالة هذه الابنية في عدن - أخبار كلمتك

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قائد امني يؤكد ازالة هذه الابنية في عدن - أخبار كلمتك

قائد امني يؤكد ازالة هذه الابنية في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - كلمتك/خاص:

بتوجيهات من المقدم/ كمال الحالمي ، نفذت وحدة حماية الأراضي صباح اليوم الخميس عملية إزالة لبناء مخالف في منطقة عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان-عدن

ورافقت وحدة حماية الأراضي حماية الأراضي قسم العوائق بمديرية الشيخ عثمان أثناء تنفيذها الإزالة لبناء مخالف على سطح احد العمائر في عمر المختار.

وتأتي هذه الإزالة بحسب افادة عوائق المديرية بعد اشعارات تلقاها المخالف بالإزالة بعد أن قدمت فيه شكوى مسبقا من مواطنين يسكنون بالعمارة ذاتها ، ليتم نزول العوائق والتأكد من صحة المخالفة.

وأكد" قائد وحدة حماية الأراضي ، المقدم/ كمال مطلق الحالمي أن كل من عمل بناء مخالف او عشوائي مستغلا وضع الحرب وما قبله وبعده سيتم إزالته ، محذراً كل من بنى عشوائيا أو يفكر أن يبني عشوائياً ويضر الصالح العام أو الخاص او المظهر الجمالي لعدن أن مصيره الإزالة مهما طال الزمن او قصر .
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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