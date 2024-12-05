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نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

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نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

قالت الناشطة السياسية نورا الجروي: ‏اعتقد بأننا في اليمن أمام مرحلة استثنائية مصيريه حقيقية لم يعرفها اليمنيين منذ عشرون عام منذ تشكيل ماسمي باللقاء المشترك والذي كان بداية الصراع الحقيقي بين الأطراف السياسية في شمال الوطن  برغم أن حرب 94 أيضاً قبله تسببت بتصدع وانقسام حقيقي في المشهد السياسي في اليمن  ما بين شمال وجنوب .

واضافت: ويبدو بأننا أمام مصالحة وطنية حقيقيه مبنيه على مصلحة اليمن واليمنيين ومعمده بثوابت سيتفق عليها جميع الأطراف ويلتزمون بها .

واوضحت: لقاء الإصلاح مع الانتقالي ولقاء الامس في الساحل الغربي ولقاءات قادمه لم تحدث منذ اندلاع الصراع في اليمن تؤكد بأن المرحلة مهمه ومصيريه وضروريه فإذا لم يتحمل اليمنيين مسئولية بلدهم فلن يتحملها غيرهم وإذا لم يرحموا أنفسهم فلن يرحمهم أحد.

واختتمت: دعونا نترقب القادم القريب الذي ينتظره جميع اليمنيين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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