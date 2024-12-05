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ضبط أمر خطير بعدن - أخبار كلمتك

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ضبط أمر خطير بعدن - أخبار كلمتك

ضبط أمر خطير بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الحزام الأمني من ضبط مجموعة من الكاميرات وأدوات للتجسس في إحدى النقاط الأمنية شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح مصدر في عمليات حزام الطوق أن أفراد نقطة مصنع الحديد الواقعة شمال غرب العاصمة عدن، تمكنوا من ضبط 11 كاميرا تجسسية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى كاميرات واي فاي على شكل ساعة سيارة، وقلم مزود بكاميرا، وخمسة لواقط كاميرا مع محتوياتها.

وأضاف المصدر أن عملية الضبط تمت أثناء تفتيش باص من نوع هايس مصدره صنعاء، يقوده شخص يدعى (ط.ع.أ.ف) البالغ من العمر 33 عامًا .

وقد تم تحريز المضبوطات واحتجاز السائق، لاستكمال التحقيقات، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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