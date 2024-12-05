عاجل:تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر اكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

أعلن مصدر مسؤول في مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع اللواء الركن عبدالله عبدربه عن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر اكتوبر الماضي
واكد المصدر أن عملية الصرف ستدشن من عصر ومساء اليوم الخميس .
وبذلت قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع بقيادة المدير اللواء الركن عبدالله عبدربه أقصى جهودها في المتابعة ليلا ونهارا حتى تمللت بالنجاح .إلى ذلك عبر المصدر عن شكره وتقديرة لقيادة البنك المركزي ممثله بالمحافظ الأستاذ أحمد غالب المعبقي ووزارة المالية ممثلة في وزير المالية سالم صالح بن بريك
علي مقراط
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