«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر اكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر اكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

عاجل:تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر اكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلن مصدر مسؤول في مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع اللواء الركن عبدالله عبدربه عن تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر اكتوبر الماضي 
واكد المصدر أن عملية الصرف ستدشن من عصر ومساء اليوم الخميس .
وبذلت قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع بقيادة المدير اللواء الركن عبدالله عبدربه أقصى جهودها في المتابعة ليلا ونهارا حتى تمللت بالنجاح .إلى ذلك عبر المصدر عن شكره وتقديرة لقيادة البنك المركزي ممثله بالمحافظ الأستاذ أحمد غالب المعبقي ووزارة المالية ممثلة في وزير المالية سالم صالح بن بريك
علي مقراط

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تعرف على الشابة اليمنية التي فازت بلقب ملكة جمال العرب لاول مرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق