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وزير يمني سابق: نحن بحاجة إلى العدالة الإنتقالية التي اتبعتها كثير من الدول - أخبار كلمتك

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وزير يمني سابق: نحن بحاجة إلى العدالة الإنتقالية التي اتبعتها كثير من الدول - أخبار كلمتك

وزير يمني سابق: نحن بحاجة إلى العدالة الإنتقالية التي اتبعتها كثير من الدول - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : ‏العدالة الانتقالية.. مدخل للتشخيص الصحيح للأحداث ومسار للمسامحة والانتقال للمستقبل بعلمية وبدون نفاق او تجاوز مضالم الماضي والعدالة الانتقالية الية تظمن اتساق الوقائع وعدم تزيف الوعي وتشويه الاحداث.

واضاف : العدالة الانتقالية لاتستهدف الادانة ولكن المسامحة والعدالة وتتسق مع الشرائع السماوية والقوانين الانسانية...

وتابع: نحن بحاجة ماسة للعدالة الانتقالية التي اتبعتها كثير من الدول سوى في جنوب افريقيا او المغرب او رواندا..الخ

ولفت : من اجل الانتقال للمستقبل بروح الفريق الواحد ووفقا لوحد وطنية تؤسس للمستقبل دون فجوات اوعثرات.

واختتم: من الاهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لبناء مستقبل اليمن المتسع للجميع..

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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