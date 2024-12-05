وزير يمني سابق: نحن بحاجة إلى العدالة الإنتقالية التي اتبعتها كثير من الدول - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : العدالة الانتقالية.. مدخل للتشخيص الصحيح للأحداث ومسار للمسامحة والانتقال للمستقبل بعلمية وبدون نفاق او تجاوز مضالم الماضي والعدالة الانتقالية الية تظمن اتساق الوقائع وعدم تزيف الوعي وتشويه الاحداث.
واضاف : العدالة الانتقالية لاتستهدف الادانة ولكن المسامحة والعدالة وتتسق مع الشرائع السماوية والقوانين الانسانية...
وتابع: نحن بحاجة ماسة للعدالة الانتقالية التي اتبعتها كثير من الدول سوى في جنوب افريقيا او المغرب او رواندا..الخ
ولفت : من اجل الانتقال للمستقبل بروح الفريق الواحد ووفقا لوحد وطنية تؤسس للمستقبل دون فجوات اوعثرات.
واختتم: من الاهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لبناء مستقبل اليمن المتسع للجميع..
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