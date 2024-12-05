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الوزير الارياني يتحدث عن ثورة ديسمبر ويصف الرئيس الاسبق صالح بهذا الامر - أخبار كلمتك

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الوزير الارياني يتحدث عن ثورة ديسمبر ويصف الرئيس الاسبق صالح بهذا الامر - أخبار كلمتك

الوزير الارياني يتحدث عن ثورة ديسمبر ويصف الرئيس الاسبق صالح بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:49 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني؛ إن ثورة الثاني ديسمبر لم تكن مجرد مواجهة عابرة، بل كانت صرخة وطنية أطلقها قائد شجاع أدرك خطر مليشيا الحوثي الإرهابية على حاضر اليمن ومستقبله.

وأشار الإرياني إلى أن الزعيم الشهيد وبرغم كل المخاطر والتحديات، اختار أن يضع الوطن فوق كل اعتبار، معلناً رفضه لهيمنة الحوثي ومشروعه المدمر- الذي حول حياة اليمنيين إلى جحيم- بهدف إنقاذ اليمن من قبضة مشروع طائفي دخيل يخدم أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة.

وأضاف الإرياني أن "ما قام به الزعيم صالح في الثاني من ديسمبر رسالة خالدة لكل يمني، بأن الكرامة الوطنية أغلى من أي شيء، وأن الوقوف في وجه الظلم والطغيان واجب لا يقبل التردد". مستطرداً: "لقد أثبت (الزعيم) أن الحرية تُنتزع ولا تُمنح، وأن الشعب اليمني قادر على تجاوز المحن مهما كانت التحديات".

وأكد وزير الإعلام أن انتفاضة الثاني من ديسمبر "تبقى مشعلاً وطنياً يضيء الطريق لكل من يؤمن باليمن، بثورته، بسيادته، وبحق شعبه في العيش بحرية وكرامة، بعيداً عن سطوة المليشيا الحوثية وأجندتها المستوردة من إيران".

ودعا إلى استلهام هذه الذكرى وجعلها دافعاً لإعادة الأمل، واستعادة روح المقاومة، والعمل معاً لإنقاذ الوطن من براثن مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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