عقب مروره بحزن كبير .. اللاعب عادل عباس يلتحق بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء - أخبار كلمتك

التحق اللاعب عادل عباس بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء الذي بدأ قبل يومين.
وسينخرط عباس في تدريبات المنتخب اليوم.
وتمنت الجماهير اليمنية العودة الطيّبة والسريعة للنجم عادل ، وتجاوز مامر به من أحزان إثر وفاة شقيقه الأكبر محمد غرقًا في البحر قبل أيام.
التحق اللاعب عادل عباس بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء الذي بدأ قبل يومين.
وسينخرط عباس في تدريبات المنتخب اليوم.
وتمنت الجماهير اليمنية العودة الطيّبة والسريعة للنجم عادل ، وتجاوز مامر به من أحزان إثر وفاة شقيقه الأكبر محمد غرقًا في البحر قبل أيام.
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