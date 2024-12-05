«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عقب مروره بحزن كبير .. اللاعب عادل عباس يلتحق بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب مروره بحزن كبير .. اللاعب عادل عباس يلتحق بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء - أخبار كلمتك

عقب مروره بحزن كبير .. اللاعب عادل عباس يلتحق بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:49 صباحاً - كلمتك/ خاص

التحق اللاعب عادل عباس بمعسكر منتخب الشباب في صنعاء الذي بدأ قبل يومين.

وسينخرط عباس في تدريبات المنتخب اليوم.

وتمنت الجماهير اليمنية العودة الطيّبة والسريعة للنجم عادل ، وتجاوز مامر به من أحزان إثر وفاة شقيقه الأكبر محمد غرقًا في البحر قبل أيام.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حدوث امر مؤلم في عدن الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق