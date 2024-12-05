منتخبنا يختتم معسكر ماليزيا ويغادر غداً إلى قطر لمواجهة الكويت ودياً - أخبار كلمتك

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، واستمر لمدة 15 يوماً، مثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 26 التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير 2025.

وخضع لاعبو منتخبنا خلال المعسكر لحصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة، تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، ومساعده قيس محمد صالح، ومدرب الحراس الجزائري عبدالرحمن علان، ومدرب اللياقة البدنية التشيكي جيري ريبا.

وخاض المنتخب في معسكره بماليزيا عدة مباريات ودية جمعته مع اندية ماليزية، بعد مواجهتي سريلانكا الوديتين الشهر الماضي في دولة قطر، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية على فترات مختلفة بالدوحة، عقب المعسكر الداخلي الذي استمر لمدة شهر بمحافظة تعز.

هذا وستغادر بعثة منتخبنا فجر غداً الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض المباراة الودية امام المنتخب الكويتي يوم الاثنين القادم، قبل التوجه إلى سلطنة عمان لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج في الكويت ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات (العراق والسعودية والبحرين)، حيث يلتقي في أول مبارياته أمام المنتخب العراقي في 22 ديسمبر، وأمام المنتخب السعودي في 25 ديسمبر، وأمام منتخب البحرين في 28 ديسمبر، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح في دولة الكويت.

شارك في معسكر ماليزيا 21 لاعباً، هم: اسامة حيدر - وضاح انور - عمرو طلال - أحمد ناصر - هشام بلابل - ناصر عفاشة - علي الدقين - حمزة الصرابي - رامي الوسماني - أحمد الخميسي - زيدان مكرم - عمر جولان - نواف عبدالله - محمد الطيري - طارق شهاب - محمد هاشم - عبدالمجيد صبارة - ممدوح بن عجاج - قاسم الشرفي - محمد الداحي - محمد البرواني.