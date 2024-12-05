الرياضة تنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب بستاد القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة تنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب بستاد القاهرة - أخبار كلمتك

كيفن دي بروين يكشف حقيقة وجود خلافات مع جوارديولا - أخبار كلمتك

كيفن دي بروين يكشف حقيقة وجود خلافات مع جوارديولا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا - أخبار كلمتك

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في معرض الجامعات - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في معرض الجامعات - أخبار كلمتك

تداول 16 ألف طن بضائع و891 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 16 ألف طن بضائع و891 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة - أخبار كلمتك

تعرف على الشابة اليمنية التي فازت بلقب ملكة جمال العرب لاول مرة - أخبار كلمتك

تعرف على الشابة اليمنية التي فازت بلقب ملكة جمال العرب لاول مرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين - أخبار كلمتك

مبابي محبط، أنشيلوتي يكشف أسباب الخسارة أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

مبابي محبط، أنشيلوتي يكشف أسباب الخسارة أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس العليمي يزور عضو مجلس الرئاسة الاسبق سالم صالح محمد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس العليمي يزور عضو مجلس الرئاسة الاسبق سالم صالح محمد - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يزور عضو مجلس الرئاسة الاسبق سالم صالح محمد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الشيخ عثمان مجلي في مدينة دبي، عضو مجلس الرئاسة الاسبق سالم صالح محمد.

وخلال الزيارة، اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس على المناضل سالم صالح محمد، معرباً عن تمنياته له بموفور الصحة والعافية، والعمر المديد.

واشاد فخامة الرئيس بالأدوار المشرفة للمناضل سالم صالح، وحكمته المشهودة في كافة المنعطفات والمراحل التي كان فيها مثالاً لرجل الدولة المخلص في خدمة شعبه وتقدمه.

من جانبه ثمن المناضل سالم صالح، لرئيس مجلس القيادة، وعضو المجلس، الزيارة الكريمة، والمشاعر الانسانية النبيلة، والمواقف الرئاسية الصادقة تجاه الرعيل الاول من المناضلين، ورواد الحركة الوطنية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

لاول مرة .. تغطية عبارات الصرف الصحي بتعز بهذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق