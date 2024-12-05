الرئيس العليمي يزور عضو مجلس الرئاسة الاسبق سالم صالح محمد - أخبار كلمتك

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الشيخ عثمان مجلي في مدينة دبي، عضو مجلس الرئاسة الاسبق سالم صالح محمد.

وخلال الزيارة، اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس على المناضل سالم صالح محمد، معرباً عن تمنياته له بموفور الصحة والعافية، والعمر المديد.

واشاد فخامة الرئيس بالأدوار المشرفة للمناضل سالم صالح، وحكمته المشهودة في كافة المنعطفات والمراحل التي كان فيها مثالاً لرجل الدولة المخلص في خدمة شعبه وتقدمه.

من جانبه ثمن المناضل سالم صالح، لرئيس مجلس القيادة، وعضو المجلس، الزيارة الكريمة، والمشاعر الانسانية النبيلة، والمواقف الرئاسية الصادقة تجاه الرعيل الاول من المناضلين، ورواد الحركة الوطنية.