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رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - كلمتك/ خاص

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، والشيخ عثمان مجلي في مدينة دبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، وذلك للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت له عقب تعرضه لحادث سير مطلع الشهر الماضي.

وخلال الزيارة، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس التهنئة للعميد طارق صالح بسلامته، ونجاح العملية الجراحية، وتماثله للشفاء، معربين عن تمنياتهم له بدوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامه الوطنية المشهودة، ضمن جهود استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني.

كما اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس عن عظيم شكرهم وتقديرهم للاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على الرعاية الطبية الكريمة لعضو المجلس طارق صالح، الذي ثمن من جانبه لفخامة الرئيس وعضوي المجلس زيارتهم، ومشاعرهم الانسانية، والاخوية النبيلة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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