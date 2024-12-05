رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، والشيخ عثمان مجلي في مدينة دبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، وذلك للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أُجريت له عقب تعرضه لحادث سير مطلع الشهر الماضي.

وخلال الزيارة، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس التهنئة للعميد طارق صالح بسلامته، ونجاح العملية الجراحية، وتماثله للشفاء، معربين عن تمنياتهم له بدوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامه الوطنية المشهودة، ضمن جهود استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني.

كما اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوا المجلس عن عظيم شكرهم وتقديرهم للاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على الرعاية الطبية الكريمة لعضو المجلس طارق صالح، الذي ثمن من جانبه لفخامة الرئيس وعضوي المجلس زيارتهم، ومشاعرهم الانسانية، والاخوية النبيلة.