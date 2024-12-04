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استعدادت كبرى بتعز للقيام بهذا الأمر المتعلق بالرئيس السابق صالح - أخبار كلمتك

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استعدادت كبرى بتعز للقيام بهذا الأمر المتعلق بالرئيس السابق صالح - أخبار كلمتك

استعدادت كبرى بتعز للقيام بهذا الأمر المتعلق بالرئيس السابق صالح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:44 مساءً - كلمتك: خاص

تستعد مدينة تعز غداً صباحاً في منتزه التعاون لإحياء ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر، التي قادها الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح، والتي استشهد خلالها مع رفيقه عارف الزوكا على يد عصابة الحو ثي الانقلابية.

وتأتي هذه المناسبة لتأكيد أهمية الاصطفاف الوطني وتوحيد الصفوف في مواجهة مشروع الحوثيين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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