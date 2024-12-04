حديث جديد وصادم بشأن اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك: خاص
حينما أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف الناشطة سحر الخولاني في العاصمة المحتلة صنعاء
علق عضو رابطة الاعلاميين اليمنيين وعضو الفريق الاعلامي لمشاورات الرياض ناصر الشليلي بشأن اختطاف مليشيا الحوثي الناشطة سحر الخولاني
وقال الشليلي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
حينما أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف الناشطة سحر الخولاني في العاصمة المحتلة صنعاء
وتابع بالقول:فإنها قررت اختطاف الكرامة والعدوان على المروءة والشرف والشهامة وقيم المجتمع وأعرافه انقذو بنت الخولاني
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