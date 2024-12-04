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حديث جديد وصادم بشأن اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

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حديث جديد وصادم بشأن اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

حديث جديد وصادم بشأن اختطاف سحر الخولاني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

علق عضو رابطة الاعلاميين اليمنيين وعضو الفريق الاعلامي لمشاورات الرياض ناصر الشليلي بشأن اختطاف مليشيا الحوثي الناشطة سحر الخولاني

وقال الشليلي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏حينما أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف الناشطة سحر الخولاني في العاصمة المحتلة صنعاء
وتابع بالقول:فإنها قررت اختطاف الكرامة والعدوان على المروءة والشرف والشهامة وقيم المجتمع وأعرافه انقذو بنت الخولاني

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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