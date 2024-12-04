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لاول مرة قيادي بارز بحزب المؤتمر موالي للحوثيين يفتح النار بعد اقرار صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

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لاول مرة قيادي بارز بحزب المؤتمر موالي للحوثيين يفتح النار بعد اقرار صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

لاول مرة قيادي بارز بحزب المؤتمر موالي للحوثيين يفتح النار بعد اقرار صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كلمتك/خاص:

قال ياسر اليماني:رواتب موظفين الدوله ليس بحاجه لاقرارها او دعمها من مجلس النواب الرواتب قرها الشرع والقانون والدستور والله مادري من خزن وودف بكم .
واضاف:الشعب بلا رواتب تسعه أعوام وآخرها تشرعوا  قانون بدعم نصف راتب حقيقة كل يوم تثبتوا فشلكم الناس كانت تنتظر تصرفوا رواتبهم القانونيه  كامله 
واختتم:كانت بأثر رجعي او للأشهر القادمه المهم تكون رواتب مكتمله اما هكذا صدق ماهي عاد دوله اللي مش قادره تصرف رواتب موظفيها لتسعه أعوام بالله عليكم كيف تريدوا الناس تعيش وتاكل أسرها الله يعينهم حقيقه على هذا الوضع مع زياده الغلاء وفوقها بدون راتب

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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