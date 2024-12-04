قال ياسر اليماني:رواتب موظفين الدوله ليس بحاجه لاقرارها او دعمها من مجلس النواب الرواتب قرها الشرع والقانون والدستور والله مادري من خزن وودف بكم .
واضاف:الشعب بلا رواتب تسعه أعوام وآخرها تشرعوا قانون بدعم نصف راتب حقيقة كل يوم تثبتوا فشلكم الناس كانت تنتظر تصرفوا رواتبهم القانونيه كامله
واختتم:كانت بأثر رجعي او للأشهر القادمه المهم تكون رواتب مكتمله اما هكذا صدق ماهي عاد دوله اللي مش قادره تصرف رواتب موظفيها لتسعه أعوام بالله عليكم كيف تريدوا الناس تعيش وتاكل أسرها الله يعينهم حقيقه على هذا الوضع مع زياده الغلاء وفوقها بدون راتب
لاول مرة قيادي بارز بحزب المؤتمر موالي للحوثيين يفتح النار بعد اقرار صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كلمتك/خاص:
قال ياسر اليماني:رواتب موظفين الدوله ليس بحاجه لاقرارها او دعمها من مجلس النواب الرواتب قرها الشرع والقانون والدستور والله مادري من خزن وودف بكم .
قال ياسر اليماني:رواتب موظفين الدوله ليس بحاجه لاقرارها او دعمها من مجلس النواب الرواتب قرها الشرع والقانون والدستور والله مادري من خزن وودف بكم .
0 تعليق