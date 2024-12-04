«كاك بنك» يكرم موظفي إدارة العمليات المركزية في البنك - أخبار كلمتك

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» موظفي إدارة العمليات المركزية، تقديراً لجهودهم المبذولة واسهاماتهم المتميزة في انجاز المهام وتحقيق اهداف البنك، حيث ان تفانيهم فى العمل عكس روح المسؤلية العالية لديهم.

وبالنيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ / حاشد الهمداني، قام نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، الأستاذ/ رفيق القباطي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار الاستاذ/ جهاد الحكيمي، ومدير إدارة الموارد البشرية منصر جميع، بتكريم الموظفين.

وفي حفل التكريم الذي حضره مساعد القطاع الزراعي الاستاذ عبده محسن عبدالرب والعديد من مدراء الإدارات وموظفي البنك، أوضح نائب الرئيس لقطاع العمليات المصرفية، رفيق القباطي أن إدارة العمليات المركزية كانت النواة الأولى في فترة البناء المؤسسي للإدارة العامة للبنك في عدن، حيث بذل موظفوها جهود كبيرة في ظل ظروف استثنائية وصعبة، وأن تكريمهم اليوم يأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتقدير وتحفيز موظفيه المبرزين تقديراً لمساهماتهم المتميزة في تعزيز أداء البنك وتحسين خدماته.

كما أشاد الحكيمي بأداء فريق إدارة العمليات المركزية ودورهم الحيوي في تطوير العمليات البنكية وضمان سير العمل بكفاءة، وأن هذا التكريم يأتي في سياق استراتيجية كاك بنك لتعزيز ثقافة التميز وإلهام موظفيه لبذل المزيد من الجهد والابتكار.

من جهته، عبر فريق إدارة العمليات المركزية عن شكرهم وامتنانهم لقيادة البنك على هذا التكريم ، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

أقيم حفل التكريم في المقر الرئيسي للإدارة العامة للبنك، حيث تم تسليم شهادات تقدير للموظفين المكرمين بحضور عدد من المدراء ورؤساء الاقسام من مختلف الادارات والفروع.